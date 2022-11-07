К преступлениям севастопольского маньяка прибавили еще одно

Вынесен еще один обвинительный приговор в отношении жителя Севастополя, осужденного ранее за серию убийств женщин 2009 по 2015 годы к пожизненному лишению свободы.

«Следствием установлено, что ночью 1 июля 2007 года нетрезвый мужчина встретил на улице Шабалина города Севастополя свою знакомую, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник избил женщину, чтобы подавить сопротивление, совершил ее изнасилование, после чего задушил», — сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

За новое преступление Гагаринский районный суд 7 ноября приговорил подсудимого к 13 лет лишения свободы, а по совокупности преступлений — к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор постановлен Севастопольским городским судом на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, которые пришли к выводу о том, что злоумышленник не заслуживает снисхождения за совершенное деяние.

О севастопольском маньяке

Слухи о маньяке-убийце ходили в Севастополе с 2010 года. Но правоохранительные органы активно опровергали их, заявляя, что нападения, изнасилования и убийства женщин не связаны друг с другом.

Но 15 декабря 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Павла Бондаренко к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за совершение четырех убийств, сопряженных с изнасилованием, трех изнасилований и одного покушения на изнасилование, двух краж, а также за совершение насильственных действий сексуального характера. Свои преступления мужчина совершил с 2009 по 2015 годы на территории Нахимовского, Ленинского и Гагаринского районов города.

Тихий и неприметный 35-летний севастополец — семьянин и отец двух детей, работающий в строительной бригаде, был арестован в январе 2016 года. Ранее к уголовной ответственности П.Бондаренко не привлекался. При расследовании в 2009 году убийства 60-летней женщины он попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако был отпущен.