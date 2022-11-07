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ФК «Севастополь» досрочно стал чемпионом Крыма

Свинцова Анна

Теперь севастополький футбольный клуб четырежды чемпион полуострова.

Футбольный клуб «Севастополь» досрочно, за три тура до конца сезона, стал обладателем золотых наград чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

«В рамках матча 11-го тура чемпионата Премьер-лиги КФС футбольная команда «Севастополь» боролась против «Ялты» на базе СОК «Севастополь». Со счетом 4:0 ФК «Севастополь» разгромил ФК «Ялта» и стал обладателем золотых наград», — сообщил 5 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Севастопольцы стали недосягаемы для своих соперников, не проиграв ни одного матча в текущем сезоне. За серебряные медали сейчас идет плотная борьба между командами «Рубин Ялта», «Океан» (Керчь), «ТСК — Таврия (Симферополь) и Кызылтыш (Бахчисарай»), уточнили в пресс-службе Крымского футбольного союза.

Начиная с сезона 2023-2024 годов футбольные клубы Крыма и Севастополя, ранее не имевшие права участвовать в российских чемпионатах, будут играть в матчах Футбольной национальной лиги России.