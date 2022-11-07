Движение по Крымскому мосту перекроют для его ремонта

Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, 8 ноября по автомобильной части моста будет временно приостановлено движение из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.

«8 ноября с 4.00 до 16.00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании поездок.

Ремонт моста ведут круглосуточно

Утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт — подорван грузовик. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В настоящее время там круглосуточно ведутся восстановительные работы. Завершен демонтаж поврежденных пролетов, начата сборка новых металлоконструкций. Выполнены работы по усилению пролетных строений и ремонту опор неразрушенной стороны моста.

«20 декабря уже планируем полностью по правой части запустить движение», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий ремонт моста. Он поблагодарил производителей и поставщиков металлоконструкций, которые свою часть работы выполнили в рекордно короткие сроки.

«Для ускорения сроков ремонта автомобильной части моста принято решение объединить технологические процессы восстановительных работ на обоих направлениях движения. На объекте задействовано 500 человек, которые работают по круглосуточному графику, привлечено 50 единиц техники, включая два плавучих крана. Несмотря на то, что 8 из 25 прошедших с теракта дней были штормы, график выдерживается», — объяснил М.Хуснуллин.

Восстановление сопутствующей инфраструктуры моста будет выполнено до 1 июля 2023 года.