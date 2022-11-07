Дельфинов продолжают искать и ждать

Скандально отпущенные на свободу из севастопольского дельфинария дельфины не погибли. Но если им потребуется помощь, Севприроднадзор готов ее оказать.

Поиски выпущенных директором дельфинария Flipper в открытое море четырех дресированных дельфинов-афалин продолжаются. Об этом 7 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова. Пока дельфинов не нашли, но достоверно известно, что животные не погибли.

— Мы разместили информацию у себя на официальных аккаунтах и информацию о тех видах животных, кого мы сейчас разыскиваем. Эта история никого не оставила равнодушным. Подключились много людей, в том числе жители города, коллеги из соседнего субъекта, ученые из Института биологии южных морей, волонтеры, — доложила Ю.Гаврилова.

По ее словам, ситуация нестандартная. Пока не зафиксировано случаев, чтобы животные, которые жили в неволе и были выпущены на волю, там адаптировались, и это было документально подтверждено.

— Мы будем наблюдать. И в случае, если потребуется помощь, у нас все готово для того, чтобы ее оказать, — заверила руководитель Севприроднадзора.

Она заметила, что если дельфины приживутся в море, это будет первый случай в мировой практике. Другое дело, что случай этот надо будет подтвердить, если все будет хорошо.

— Специалисты считают, что они должны вернуться в бухту. Мы получаем информацию от местных рыбаков, каждый случай проверяем, выезжаем на место, все отрабатываем, — продолжила доклад Ю.Гаврилова.

Она пояснила, что по словам тренеров, которые работали с этими дельфинами, чипы у них есть, но они не позволяют их дистанционно обнаружить. В случае непосредственного контакта с животными, их можно будет идентифицировать.

Вслед за обещанием наблюдать за ситуацией в ежедневном режиме, Ю.Гаврилова сообщила, что подобный случай «был не в нашем государстве». После двух месяцев странствий два дельфина были обнаружены и возвращены в неволю и сами были этому рады. Нашли их достаточно истощенными, поэтому прогнозировать что-либо в данном конкретном случае очень сложно.