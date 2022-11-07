17 моряков с крейсера «Москва» признаны погибшими

Нахимовский районный суд Севастополя признал погибшими 17 моряков с крейсера «Москва», которые ранее считались пропавшими без вести. Все дела рассматривались в закрытом режиме с июня по сентябрь.

Информация о 17 судебных делах хранится в картотеке Нахимовского районного суда Севастополя. Заявителями по делу указаны командир войсковой части и родственники моряков.

Напомним, 14 апреля крейсер «Москва», выполнявший боевые задачи в Черном море, затонул при буксировке в Севастополь после пожара. Сообщалось об одном погибшем члене экипажа — мичмане Иване Вахрушеве. Еще 27 человек были объявлены пропавшими без вести.

Согласно статье 45 Гражданского кодекса, военнослужащие или иные граждане, пропавшие без вести в связи с боевыми действиями, могут считаться погибшими через два года после окончания военных действий. Но если человек пропал при обстоятельствах, «угрожавших смертью», его можно объявить погибшим уже спустя полгода.

Первые восемь дел были рассмотрены в июне, в том числе по заявлению ялтинца Дмитрия Шкребца — отца Егора Шкребца. Мужчина активно выступал в СМИ и социальных сетях, заявляя, что с самого начала трагедии «гибель сыновей для многих была очевидной».

«Я общался с двумя ребятами, которые были рядом с моим сыном в момент взрыва, и со многими другими... Я принял эту реальность умом, хотя сердце все еще отказывалось верить. Мы не могли ни панихиду с литургией заказать, ни отпеть, у нас нет тел наших сыновей, а продолжать отрицать очевидное и просто чего-то ждать — это изощренное самоистязание. Суд о признании погибшим моего сына [...] прошел 23 июня, 27 июля выписано свидетельство о смерти, 1 августа я получил его в Севастополе, — написал Д.Шкребец 4 ноября в соцсети Вконтакте.