Выпущенных на волю дельфинов ищут, чтобы вернуть в дельфинарий

Не имеющий возможности прокормить дельфинов, директор дельфинария выпустил их в море. Чиновники с этим не согласны и предпринимают поиски, чтобы вернуть животных в неволю.

Проблема возникла неожиданно и грянула вечером 2 ноября в информационном пространстве Севастополя как гром среди ясного неба.

Дорогой Гринписа

Все началось с того, что в сумерках отдыхающие на пляже парка Победы стали свидетелями, как из подъехавших к пляжу фургона выносят четырех дельфинов и выбрасывают их с пирса в море.

Неравнодушные активисты тут же заподозрили неладное, принялись возмущаться, снимать видео, взывать к чувству милосердия и к СМИ.

Объяснения мужчины, представившемся директором дельфинария, что на самом деле дельфинов спасают от голодной смерти и именно с целью уберечь животных возвращают в естественную среду обитания, не были ни услышаны, ни поняты.

Благодаря участию самодеятельных гринписовцев скандал перерос масштабы города.

«Вижу в соцсетях вопиющий случай — владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. Жаль, нельзя также поступить с ним. Возможно, ледяная вода остудила бы его «пыл». Действуем по закону. Отрабатывает полиция полиция и Севприроднадзор на месте. Подключилась и прокуратура города. Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку», — безапелляционно высказался в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Далее события развивались стремительно: общественники вызвали полицию, чиновники покинули собственные кресла и примчаться на место происшествия.

Найти, спасти и вернуть

Глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова в новенькой униформе неожиданно проявила небывалую активность и заявила о необходимости предпринять максимальные усилия по спасению животных.

Руководствуясь решением губернатора, полномасштабную операцию по спасению назначили на утро следующего дня, с привлечением к ней экологов и дельфиньего тренера из коктебельского дельфинария, которая прямо в открытом море, с помощью особых понятных только ей с дельфинами сигналов, должна установить с животными ментальную связь и уговорить их вернуться.

«Дрессировщик из Коктебеля, она работала именно с этими дельфинами изначально там. Утром она вместе со специалистами Севприрлоднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя выйдет в море, чтобы попытаться найти афалин. Есть надежда, что дельфины ее узнают, отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке. Дальше уже дело техники: нужно аккуратно поймать их в сети, поднять на лодку и потом уже в специальной машине транспортировать в порт «приписки» — дельфинарий Коктебеля», — снова читаем в телеграм-канале М.Развожаева. В этом посте наконец-то проявилась суть проблемы, которая состоит, вероятно, во внутренних разногласиях, существующих между двумя дельфинариями — севастопольского и коктебельского.

Впрочем, в сути происходящего все же лучше разберется городская прокуратура, которая также не оставила проблему без внимания и начала проверку по сведениям, поступившим от очевидцев.

Проверят всё!

«В настоящее время установлено, что животные, включенные в Красную книгу Российской Федерации, были выпущены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором дельфинария Flipper и директором ООО «Биологическая станция». По первоначальной информации морские млекопитающие, два самца и две самки, взяты в аренду для нужд дельфинария у ООО «Биологическая станция». Согласно пояснениям его директора, они принадлежат ему с 2012 года», — читаем на официальном сайте прокуратуры.

Далее говорится, что после поступления информации о происшествии Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Рейх незамедлительно выехал на место с целью организации работы следственно-оперативной группы органов внутренних дел, направленной на установление причин и обстоятельств произошедшего.

При участии сотрудников Севприроднадзора, а также специалиста в области обращения с морскими млекопитающими осуществляется поиск дельфинов в акватории. Судно со специалистами вышло в море 3 ноября около 7.30.

По итогам всех проверочных мероприятий обещано дать оценку действиям указанного лица с точки зрения наличия в них состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), административного правонарушения по ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных) либо иных нарушений.

Другая правда

Свое видение проблемы еще 2 ноября обрисовал сам владелец дельфинария Flipper Владимир Калниболотский.

По его словам, для содержания дельфинов до следующего сезона нужно иметь 20-30 миллионов рублей, которых у него нет.

«У меня нет средств для содержания краснокнижных животных, я их отпустил в среду обитания, домой. Мне нужно, чтобы до следующего сезона дожить 25-30 миллионов рублей. У меня не осталось ни копейки. Я на пенсию, сколько смог, протянул, сегодня их выпустил домой, естественно, подготовив к этому. Я мог их продать, да все, что угодно... Я сегодня выпустил полмиллиона долларов — минимум, по 100 тысяч долларов. Конечно, мои учредители в шоке, их план на бизнес был другой. Наверное, меня посадят, хотя я не знаю, за что. Но полагаю, что на зоне буду в уважухе, как там говорят, статья смешная будет — не убил и не продал. На меня и так смотрят, как на лунатика. У меня от эмоций разрываются душа и сердце, я хочу своим детям смс-ку отправить, что батя сделал это, и у меня все получилось», — объяснил выпуск дельфинов на волю В.Калниболотский.

Кстати, он, в отличие от чиновников Севприроднадзора, не сомневается, что дельфины в естественной среде смогут выжить и прокормиться.

Между тем, операция по спасению дельфинов в акватории продолжается, пока результатов нет, Может быть, и вправду, уплыли в закат и теперь радуются свободе от людей, которые в угоду собственным интересам, взяли их в заложники?