Ремонтировать детскую поликлинику на Корчагина перепоручили другому подрядчику

ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» за месяц до окончания срока ремонта заключила новый контракт на капитальный ремонт Центра охраны здоровья матери и ребенка по ул.П.Корчагина, 40. Согласно вновь подписанному документу, рабочие ООО «Риф» за 26,2 млн рублей отремонтируют поликлинику до 20 декабря 2022 года или 17 января следующего года. Даты завершения строительства в представленных официальных документах разнятся.

Контрактом предусмотрен ремонт, усиление, частичная замена стен, перегородок, перекрытий, покрытий, крыши, фасада, кровли, ограждений конструкций, замена окон, дверей, стен, потолков, полов, отделка помещений, замена инженерных коммуникаций, благоустройство территорий и многое другое. Работы выполняются за счет средств, предоставленных из бюджета Москвы.

Казалось бы, хорошая новость. Скоро маленькие пациенты смогут посещать докторов и получать медицинские процедуры рядом с домом. Но следует напомнить, что в апреле «Единая дирекция капитального строительства» уже определяла единого подрядчика на капремонт этой поликлиники. Тогда контракт был заключен с ООО «Билдинг Технолоджист». Стоимость работ оценивалась в 27,4 млн рублей, а завершить капремонт предписывалось до 30 ноября. «

Севастопольская газета» обратилась за объяснениями в ГКУ «Единая дирекция капитального строительства». Прояснить по какой причине заказчику пришлось менять подрядчика, увеличилась ли из-за этого стоимость ремонта и на каком этапе строительства находят работы на объекте в госучреждении отказались, потребовав оформить официальный информационный запрос.