Привезли две медали с чемпионата «Абилимпикс»

В столичном выставочном центре «Гостиный двор» и на площадках образовательных организаций Москвы завершился Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей» национального проекта «Образование».

Севастопольская команда завоевала на чемпионате две серебряные медали.

Награды получили Александр Елизаров — выпускник СевГУ, он занял второе место в компетенции «Переводчик» категории «Студенты» и Эдуард Брага — учащийся Севастопольского детского технопарка «Кванториум», занявший второе место в компетенции «Промышленная робототехника» категории «Школьники».

Известно, что в этом году Э.Брага поступил в Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности».

Всего в национальном чемпионате «Абилимпикс» приняли участие 1077 участников из 78 субъектов РФ по 40 основным направоениям, из них 392 школьника, 394 студентов и 291 специалист.

По итогам чемпионата медалями награждены 707 конкурсантов.

Работы участников оценивали более 200 экспертов, помогали конкурсантам и организаторам около 700 волонтеров.

Победители Национального чемпионата по 40 основным компетенциям получили именные денежные сертификаты. которые можно реализовать на приобретение технических средств реабилитации или оплату дополнительного образования.

«Важность ежегодного проведения этого чемпионата — бесспорна. Все это вдохновляет на достижение более высоких результатов. Вместе мы сильнее!» — высказал свое впечатление участник чемпионата Елизаров Александр.

«Участие в Национальном конкурсе «Абилимпикс» — это огромная возможность не только показать себя и свои возможности, но и приобрести новые знания, умения и конечно новые знакомства», — высказал свое мнение участник чемпионата Брага Эдуард.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» 2022 года проходил под девизом: «Вместе — сильнее!» Он символизирует единение общества, в котором возможности для самореализации имеются у каждого, независимо от наличия инвалидности или ограничений по здоровью.