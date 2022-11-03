Послу Британии заявлен протест из-за подготовки Лондоном сил Украины для диверсий

Решительный протест заявлен послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке сил Украины с целью диверсий в Черном море.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ, сообщает ТАСС.

«В связи с сообщениями Минобороны России о причастности Британии к террористической атаке, совершенной 29 октября на корабли Черноморского флота в Севастополе, 3 ноября в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений Сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона», — указали в министерстве.

Обучали и помогали

Великобритания осуществляла подготовку экипажей тральщиков для Украины, а также передала Киеву определенное количество беспилотных подводных аппаратов (БПА). Об этом говорится в распространенном заявлении МИД РФ в связи с причастностью Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.

«В августе-сентябре этого года британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков. Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определенное количество БПА», — указали в дипведомстве.