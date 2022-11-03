Первый в России «Салон вин Севастополя» пройдет в Москве

Более двух десятков винодельческих хозяйств региона, среди которых Esse, Alma Valley, Винодельня №78, винодельня «Бельбек», Золотая балка, Inkerman, Рем Акчурин, Усадьба Перовских и другие познакомят москвичей и гостей столицы со своими винами, а частная пивоварня «Якорь» представит виноградные эли, изготовленные из севастопольского винограда.

Последние пять лет Севастополь развивается как полноценный винодельческий регион. В начале пути участников этой отрасли можно было посчитать на пальцах одной руки, сейчас в регионе работает около 40 предприятий, 20 из которых производят вино и представляют его на дегустацию.

— У нас в городе всего два крупных винодельческих предприятия — «Золотая балка и «Инкерман», а из-за особенностей терруара здесь активно начали появляться маленькие винодельни, на сегодняшний день их уже 26. Они выпускают вино на территории Севастополя. Не у всех предприятий есть своя винодельня, поэтому некоторые льют вино у соседей, тем не менее винограда на всех хватает, — рассказал «Севастопольской газете» председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Александр Рыбченко

По его словам, виноделы помогают друг другу, а поскольку большинство маленьких предприятий входят в Ассоциацию, то на очередном собрании было принято решение организовать винный перформанс в Москве. На него будут приглашены «люди вина»: известные сомелье, дистрибьюторы, другие производители.