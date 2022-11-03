О трудностях севастопольских виноделов доложили на самый верх

Об этом 2 ноября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, докладывая Президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Севастополя.

Глава города рассказал президенту об успехах развития сельского хозяйства в Севастополе, назвав виноградарство и виноделие «изюминкой» всего агропромышленного комплекса региона. М.Развожаев доложил, что в этом году в регионе при поддержке Минсельхоза в Севастополе заложено 341 гектар виноградников. На начало ноября собрано 26 тысяч тонн винограда, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

— Планируется, что в 2022 году будет выпущено нашими виноделами уже 28 миллионов бутылок севастопольского вина, которое считается очень хорошим. Специалисты его оценивают, конечно, очень высоко. Около 50 виноградно-винодельческих хозяйств на небольшой территории Севастополя работают, потому что севастопольский товар очень востребованный. Уже есть очень известные бренды, — заявил М.Развожаев и уточнил, что трудности, конечно, существуют, но они решаемые.

— Конечно, есть определённые трудности у наших виноделов, связанные с развитием туристической части виноделен, связанные с земельными вопросами. Владимир Владимирович [Путин, прим ред], я потом отдельно доложу о них. В принципе, они все решаемые, — сказал губернатор Севастополя.

Какие пути решения назревшего вопроса были выработаны в процессе отдельного доклада губернатора, севастопольцы скорее всего узнают уже в ближайшее время.

О том, что у севастопольских виноделов, участников бизнес-проекта «Терруар Севастополь», существуют серьезные проблемы, они неоднократно заявляли на всевозможных городских площадках. В августе виноградари даже грозились подать в суд на правительство Севастополя. Суть проблемы в том, что все земли, которые были выделены виноградарям, относятся к категории сельхозугодий. По Земельному кодексу это лучшие плодородные земли сельхозназначения и любое строительство на них категорически запрещено. Тем не менее, создавая перспективный бизнес-проект «Терруар Севастополь», чиновники городского правительства обещали виноделам изменить вид разрешенного использования земли так, чтобы на ней можно было что-то строить. По мнению членов терруара, это бюрократический тупик, в который виноделов завели власти Севастополя. Поскольку ни один участник проекта не может на своей территории построить винодельню или иные туристические объекты. По словам виноделов, ситуация осложняется еще и тем, что у многих членов терруара виноградникам уже по три-четыре года, они плодоносят, но перерабатывать урожай негде. По этой причине урожай винограда может быть потерян.

«Терруар Севастополь» — крупный проект в сфере виноделия и туризма. Согласно концепции, местные виноградники и винодельни должны стать экскурсионными объектами, возле которых появятся рестораны, мини-гостиницы, дегустационные залы, будут построены дороги и парковки.