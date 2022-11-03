«Каштанку» повезли на фестиваль в Воронеж
Севастопольский ТЮЗ в дни осенних школьных каникул отправился на детский театральный фестиваль «Маршак».
Севастопольские артисты представили на воронежской сцене спектакль режиссера Ивана Пачина «Каштанка» (по произведению А.П.Чехова).
Как сообщил «Севастопольской газете» директор Севастопольского театра юного зрителя Андрей Маймусов, фестиваль назван в честь замечательного детского поэта и писателя Самуила Яковлевича Маршака. Он проводится ежегодно с 2015 года, став за это время одним из крупнейших в России смотром театрального искусства для детей.
– Детский театральный фестиваль «Маршак» стремится представлять в Воронеже лучшие достижения российского и мирового театрального искусства для детей. Программа формируется куратором и не предполагает механизма приема заявок от театров, – рассказал директор театра.
По его словам, СевТЮЗ получил приглашение от куратора фестиваля для участия со спектаклем Ивана Пачина «Каштанка». Он также сообщил, что 2 ноября состоялись два показа спектакля.
– Ежегодно на фестивале представлены ведущие российские театры и самые известные режиссеры, работающие в области театрального искусства для детей. Для нас большая честь быть включёнными в программу самых достойных и ведущих театров России, – прокомментировал участие севастопольского театра в фестивале его руководитель.
Еще одной приятной новостью стало сообщение, что 1 ноября тюзовский спектакль «Каштанка» показали на сцене Московского Губернского театра, на этот раз в рамках Большого Детского фестиваля.
По словам А.Маймусова, спектакль был встречен восторженно, зрители высказали свое мнение продолжительными аплодисментами.