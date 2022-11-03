«Каштанку» повезли на фестиваль в Воронеж

Севастопольские артисты представили на воронежской сцене спектакль режиссера Ивана Пачина «Каштанка» (по произведению А.П.Чехова).

Как сообщил «Севастопольской газете» директор Севастопольского театра юного зрителя Андрей Маймусов, фестиваль назван в честь замечательного детского поэта и писателя Самуила Яковлевича Маршака. Он проводится ежегодно с 2015 года, став за это время одним из крупнейших в России смотром театрального искусства для детей.

– Детский театральный фестиваль «Маршак» стремится представлять в Воронеже лучшие достижения российского и мирового театрального искусства для детей. Программа формируется куратором и не предполагает механизма приема заявок от театров, – рассказал директор театра.

По его словам, СевТЮЗ получил приглашение от куратора фестиваля для участия со спектаклем Ивана Пачина «Каштанка». Он также сообщил, что 2 ноября состоялись два показа спектакля.

– Ежегодно на фестивале представлены ведущие российские театры и самые известные режиссеры, работающие в области театрального искусства для детей. Для нас большая честь быть включёнными в программу самых достойных и ведущих театров России, – прокомментировал участие севастопольского театра в фестивале его руководитель.

Еще одной приятной новостью стало сообщение, что 1 ноября тюзовский спектакль «Каштанка» показали на сцене Московского Губернского театра, на этот раз в рамках Большого Детского фестиваля.

По словам А.Маймусова, спектакль был встречен восторженно, зрители высказали свое мнение продолжительными аплодисментами.