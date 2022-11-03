Хозяйка зарегистрировала в своем доме сотню фиктивных жильцов

Жительница Севастополя фиктивно поставила на миграционный учет по месту своего жительства 100 человек и с каждого ежемесячно брала по две тысячи рублей.

За несколько месяцев текущего года подозреваемая зарегистрировала 70 иностранных граждан и 30 россиян, при этом пускать их в свой дом она не собиралась. Сейчас проводится предварительное расследование. Уже установлена причастность подозреваемой к восьми эпизодам, связанным с незаконной миграцией в Севастополе, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

В отношении 43-летней хозяйки дома возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Ей грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет.