Античную усадьбу закатают в асфальт

Перед началом расширения Казачинского шоссе археологи проведут спасательные раскопки на месте памятника культурного наследия «Укрепленная усадьба надела 31». Это означает, что потом античные руины уничтожат, потому что изменить проект дороги невозможно.

Такая информация содержится в проектной документации, которую подготовил институт «Севзапдорпроект» по заказу АО «ВАД».

Археологическая разведка на участке протяженностью 7,166 км была проведена в августе текущего года. А положительное заключение историко —археологической экспертизы было выдано в октябре.

Предположительно, работы по реконструкции и расширению шоссе и строительству новой дороги от бухты Казачьей до Фиолента начнутся в 2024 году. Этого события севастопольцы ждут уже несколько лет. Но сейчас в подготовке к строительству наметились явные сдвиги.

Проведут раскопки

Оказалось, что в зону проектируемой реконструкции автодороги на площади 550 кв. м попадает античная усадьба — «Укрепленная усадьба надела 31». О том, что на месте объекта археологам явно удастся обнаружить какие-то ценные артефакты, свидетельствуют данные археологической разведки.

Так, с помощью закладки шурфа удалось выяснить, что во втором археологическом слое находятся красноглиняные и краснолаковые сосуды, амфоры, керамиды и кости животных. Будущее строительство дороги создает угрозу уничтожения памятника культуры.

«Поскольку изменение строительного проекта невозможно, а предусмотренные им земляные работы способны оказать негативное воздействие на Объект, в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ на территории Объекта необходимо провести спасательные археологические полевые работы», – говорится в экспертизе.

В 2018 году музей-заповедник «Херсонес Таврический» проводил охранные археологические работы в южной части усадьбы. В описании ОКН сказано, что «усадьба представляла собой крупный комплекс построек размером 100х80 м. На поверхности возвышается башня, по внешнему периметру укреплённая пирамидальным поясом, сложенным из огромных блоков без подтёски, местами в четыре ряда кладки высотой полтора метра. Ранее исследователями были обнаружены находки, которые датировались от IV в. до н. э. до XV в. н. э. Тем не менее, комплексные археологические раскопки здесь не проводились.

В усадьбе неплохо сохранились стены и башни

«Усадьба на данный момент находится в плачевном состоянии, потому что этим никто не занимался. Была ситуация, когда на участок сбросили груду строительного мусора с соседних участков — мы разбирались с этим. Но в этой усадьбе неплохо сохранились стены и башни. Однозначно наша организация борется за то, чтобы античные усадьбы были замечены и внесены в туристический маршрут. Античных хор в таком количестве не остались ни в одной стране, даже в Греции», — говорит руководитель общественной организации «Севпарки» Ольга Глухова.

По ее словам, на сегодняшний день в Севастополе в хорошей сохранности находятся около 70 усадеб из более 400 известных историкам. И именно античные усадьбы являются «фишкой» Херсонеса. Именно благодаря ним древний город стал объектом культурного наследия ЮНЕСКО.

Кстати, Севпарки привели в порядок и усадьбу № 9, усадьбу №26 и №25.

«Мы понимаем, что город строится и если проект изменить невозможно, то хотелось бы, чтобы были проведены полноценные раскопки, которые еще не проводились», — считает О.Глухова.

Как пройдет дорога

В проектной документации сказано, что «участок расположен в районе индивидуальной, а также средне- и многоэтажной жилой и промышленной застройки». Трассировка дороги, соединяющей бухту Казачья с Фиолентовским шоссе, затрагивает улицу Правды, проходит до церкви митрополита Московского. По ул. Дорической трасса реконструируемой автодороги следует на юго-восток, на протяжении 1,9 км, через сектор с индивидуальной жилищной застройкой, до пересечения с Фиолентовским шоссе.

Будут ли для строительства шоссе изыматься земельные участки, пока остается неизвестным.