Знакомьтесь — настоящий зизифус

Это растение так и называется — зизифус настоящий. И оно по-настоящему уникально.

Выращивают зизифус уже четыре тысячи лет в Китае, Индии, Средней Азии, на Кавказе и в Японии.

А еще у него почти полсотни других имен, в числе которых унаби африканская, жужуб, грудная ягода, пшат, китайский финик, красный финик, молдавский финик, ююба, чапыжник, чайлон, анаб, чилион, джилан, джида, планджиба, цзао, анаб, илан, христов терновник, лотосовое дерево. Расскажем, почему это растение столь популярно и что с ним делать, купив на рынке или вырастив на даче.

В Никитском ботаническом саду создана коллекция крупноплодных сортов зизифуса, всего более 140 образцов, сортов и форм. Лучшие сорта были доставлены в Крым из Китая в середине прошлого столетия. Экспериментальные посадки зизифуса начались в СССР в 1970-х годах. В них приняли участие 10 крымских хозяйств, где экзотическое растение высадили на нескольких гектарах. Деревца прижились в четырех различных почвенно-климатических районах полуострова: в Центральной степной зоне, Западной приморской степной зоне, Восточной степной зоне и Южнобережной. Но самое интересное, выяснилось, что наиболее успешно плодоносит зизифус у дачников.

Сразу уточним, что, по мнению редакции, плоды зизифуса особо вкусными не назовешь. У садовых форм плоды достигают массы в 50 г и длины в 5 см. Незрелый китайский финик имеет бледно-зеленую или бледно-желтую блестящую кожицу, при созревании кожица темнеет, становится темно-красно-коричневой. Мякоть зизифуса плотная, суховатая, может быть белой или светло-зеленой. Созревшие плоды имеют мучнистый сладковатый вкус.

Полезные свойства зизифуса широко используются в восточной народной медицине. Среди 12 элитных растений китайской медицины зизифус занимает пятое место, используется как лекарство самостоятельно и в сборах, а также для гармонизации трав в отварах. Японцы уверяют, что именно постоянное присутствие зизифуса в их меню продлевает им жизнь, как минимум, на 20 лет.

В витаминно-минеральном составе зизифуса основная доля приходится на витамин С, но также в достаточном количестве содержатся витамины В1, В2, В5, К, Р-активные соединения, каротиноиды, калий, кальций, фосфор, магний и железо. 3,7% состава плодов приходится на жирное масло.

Свежие спелые плоды полезны при запорах, при этом незрелые, наоборот, борются с диареей. Богатые клетчаткой китайские финики способствуют похудению и имеют мочегонный эффект. Зизифус полезен при гипертонии и различных болезнях сердца, укрепляет иммунную систему и восстанавливает нормальный состав крови, избавляет от депрессии, тревоги и бессонницы.

Отвар сушеных плодов принимают при ангине, коклюше, бронхите, сухом кашле. Им также лечат воспалительные заболевания ротовой полости, включая стоматиты и гингивиты, и воспаления мочевого пузыря и почек. Припарки, компрессы и мази из плодов применяют при лечении гнойных ран, при экземах и других заболеваниях с поражением кожных покровов.

Зизифус в разных регионах мира используют в кулинарии по-разному. В Корее из его плодов готовят напиток «тэчхучха». В Индии — вариант традиционной приправы — чатни. В Китае зизифус варят с рисом и сорго, используют как начинку для выпечки. В Индонезии молодые листочки этого дерева тушат как овощи. В Средней Азии сушеные плоды измельчают в порошок и добавляют в тесто при выпечке хлеба, так он дольше остается свежим.

В Крыму обычно готовят зизифусные чаи, отвары, сиропы, компоты и варенья.

Внимание! Плоды зизифуса противопоказаны беременным и людям с пониженным давлением из-за явно выраженного гипотензивного действия растения. Не исключены и индивидуальные аллергические реакции.

Компот из зизифуса «Опохмелин»

На два литра воды потребуется 50 плодов зизифуса, сахар и лимонная кислота — по вкусу.

Плоды наколоть зубочисткой или надрезать, залить кипятком и накрыть крышкой. Дать настояться 15 минут и еще раз довести до кипения, добавив по вкусу сахар и лимонную кислоту. Снова закрыть крышкой и дать полностью остыть.

Пить в охлажденном состоянии — голова гарантированно болеть больше не будет.

Такой компот от похмелья из плодов зизифуса прекрасно помогает и при любой другой интоксикации.

Классическое варенье из зизифуса

1 кг зизифуса, 700 г сахара, 400 мл воды.

Плоды промойте. В кастрюлю налейте воду, вскипятите, насыпьте 150 г сахара и сварите сироп.

Этот сироп вылейте в емкость с зизифусом. Засыпьте оставшимся сахаром и оставьте постоять в течение часа.

Варенье поставьте на медленный огонь и варите до готовности в течение 25 минут.

Готовое зизифусное варенье разлейте по баночкам, закатайте и уберите в прохладное место.

Крымское варенье из зизифуса

3 кг зизифуса; 2,5 кг сахара; 1 столовая ложка лимонной кислоты; 1 столовая ложка молотой корицы; 500 мл кипятка.

Помойте зизифус и положите его в кастрюлю с широким дном.

Залейте фрукты кипятком и засыпьте сверху сахаром. Добавьте лимонную кислоту. Накройте кухонным полотенцем и оставьте на 1,5 часа.

По истечении этого времени зизифус выделит сок и можно будет варить варенье.

Готовьте строго на медленном огне в течение 30 минут. Все время помешивайте массу.

В получившееся варенье насыпьте корицу.

Варенье из цукатов зизифуса с медом

Чтобы придать неповторимый аромат, вкус и ценные лечебные, питательные свойства, варенье из зизизфуса можно приготовить в меду. Для этого ягоды вымыть, надколоть деревянной зубочисткой в нескольких местах, благодаря чему они не потрескаются, попав в кипящий сироп.

На 750 г зизифуса возьмите 300 г сахара, 200 г меда, пол-литра воды.

Оставить ягоды на ночь в сиропе для пропитки. Утром массу доведите до кипения на пять минут, после чего вновь настаивайте 8 часов. Затем варенье проварите еще раз несколько минут. Добавьте мед и уварите до необходимой консистенции.