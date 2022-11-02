Жилье в Крыму собираются купить жители 30 регионов России

Жители более чем 30 регионов страны планируют обзавестись квартирой на полуострове при помощи ипотеки. От них не отстают и местные жители.

Порядка 500 заявок на ипотечные кредиты общей суммой около 2 млрд рублей получил ПСБ в Севастополе и Республике Крым. Кроме городов Крымского полуострова, заявки на ипотечные займы поступают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской, Челябинской, Читинской областях, ряде других регионов.

«Мы фиксируем высокий интерес к покупке жилья на Крымском полуострове с помощью ипотеки, и по мере расширения региональной сети ПСБ в Севастополе и Крыму, уверен, он будет только расти. Среди наших программ севастопольцы и крымчане найдут предложения, которые помогут им улучшить жилищные условия, а для жителей других регионов страны — это прекрасная возможность купить квартиру для курортного отдыха», – отметил управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.