За жестокое обращение с животными получил срок

Суд приговорил к лишению свободы жителя Севастополя, выбросившего собаку с пятого этажа. Мужчина проведет в колонии строгого режима один год и три месяца.

В начале марта 2022 года ранее судимый 40-летний житель Инкермана возвращался домой нетрезвым. Возле двери его квартиры в доме на улице Погорелова лежала собака. При появлении мужчины она встала и отошла от двери, но мужчина схватил животное и выбросил из окна общего коридора. Собака погибла.

Уголовное дело было возбуждено по статье о жестоком обращении с животными. Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину взяли под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службы прокуратуры Севастополя.