В Севастополе хотят разрабатывать и строить морские беспилотники

Опыт работы Севморзавода и наработки местных ученых позволяют создать в Севастополе центр по разработке и производству беспилотных аппаратов, сообщил губернатор Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 2 ноября в Сочи.

«В Севастополе можно было бы сделать компетенции по разработке морских дронов — беспилотных аппаратов. С учетом производственной базы Севморзавода и интеллектуальной базы университета и научно-образовательного центра [мирового уровня, созданного в Крыму и Севастополе в рамках нацпроекта, ] можно было бы сделать в Севастополе центр развития надводных и подводных аппаратов», — цитирует М. Развожаева ТАСС.

Он отметил, что в городе есть завод, занимающийся приборостроением, а Севастопольский морской завод, который сейчас строит гражданские суда, в прошлые годы строил и военные корабли. Сейчас это предприятие нуждается в поддержке, так как для него не сформирован портфель заказов.

«Есть одно направление, которое без поддержки федерального правительства, без вашей поддержки сложно решить. У нас есть старейшее предприятие в городе — Севастопольский морской завод. Он достаточно долго проходил стадию акционирования, и сейчас акционирование завершилось, он попал в состав Объединенной судостроительной корпорации. Сейчас он выполняет два заказа — два плавкрана 470 тонн, они будут выпущены в следующем году. Пока по перспективам дополнительного завода есть определенные сложности, сейчас период, когда большой акцент делается на развитие военно-промышленного комплекса. Хотел бы просить вашего указания, чтобы рассмотреть Севморзавод для участия в гособоронзаказе», — сказал М.Развожаев.

Севастопольский морской завод до распада СССР был крупнейшим предприятием города, где трудились тысячи севастопольцев, однако когда Крым находился в составе Украины, оно было практически доведено до банкротства. После воссоединения Крыма с Россией завод был интегрирован в ОСК, ведется техническое перевооружение предприятия. Завод после 2014 года в том числе построил уникальную плавсистему для транспортировки пролетов Крымского моста, впервые за 12 лет заложил плавкран ПК-400 «Севастополь».