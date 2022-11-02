Севастопольскую молодежь зовут в Воронеж

Департамент образования Севастополя и Воронежский государственный лесотехнический университет 2 ноября подписали соглашение о сотрудничестве. Но лесоводство тут ни при чем.

Как прокомментировала данное событие директор департамента образования Лариса Сулима, соглашение связано с активным развитием в Севастополе профессионального образования и с тем, что в Воронежском лесотехническом университете есть ряд специальностей, которые совпадают с профилем севастопольских колледжей: информационных технологий, многопрофильного колледжа им.Геловани и профессионального художественного колледжа.

— Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники этих колледжей могли также поступать на бюджет в Воронежский университет, — сказала Л.Сулима. Она же сообщила, что по итогам этого года 529 выпускников севастопольских школ поступили на бюджет в иногородние вузы. Это почти четвертая часть.

Воронежский лесотехнический университет интересен тем, что в его стенах реализуются более ста образовательных программ. Севастополю интересно сотрудничество в области научно-технического творчества и переподготовки мастеров производственного обучения. Тем более, что университет обладает хорошей материально-технической базой и соответствующими педагогическими и научными кадрами.

Среди факультетов и профильных специальностей вуза руководители колледжей выбрали интересующие конкретно их. Так, директора Севастопольского многопрофильного колледжа Николая Баранова заинтересовали автомобильное, строительное, юридическое направления, а также общественное питание. Руководитель колледжа информационных технологий Ольга Круглова готова к сотрудничеству в компьютерном и автомобильном направлениях. Директор севастопольского профессионального художественного колледжа Светлана Еременко заявила об интересе к направлениям дизайна, ландшафтной архитектуры, столярно-мебельного производства и дизайна мебели.

Заключенное соглашение также предполагает сотрудничество в области привлечения кадров и методического обеспечения образовательных проектов и программ, обмен педагогическим опытом.

Воронежский масштаб

Прибывший в Севастополь для подписания соглашения ректор Воронежского лесотехнического госуниверситета Михаил Драпалюк начал с рассказа о без малого вековой истории вуза, отметив, что сейчас у них обучаются 11 тысяч студентов по всем направлениям — от среднего профессионального образования до докторантуры.

Университет расположен на площади 12,5 тысяч га, имеет 124 здания, собственную базу отдыха для студентов и самое крупное малое инновационное предприятие в РФ, на котором из клетки выращиваются растения методом клонального микроразмножения.

Школьное плюс специальное

Руководитель университета привез также уникальное предложение для выпускников 9-х классов, которое предусматривает возможность поступления еще в школе на заочную дистанционную форму обучения в университет на программу среднего профессионального образования.

— Мы потратили огромные усилия для создания этой системы, чтобы приблизить ребят к реальному образованию. После окончания школы ребята доучиваются всего лишь 10 месяцев, после чего получают диплом среднего профессионального образования, — рассказал М.Драпалюк.

Он также предложил поступать на бюджетные места очной и заочной форм обучения выпускникам севастопольских колледжей.

На следующий год планируется 420 бюджетных мест на программу среднего профессионального образования, около тысячи — на программу бакалавриата и специалитета. Севастопольцев готовы также принять на бюджет в магистратуру, аспирантуру, докторантуру.

Нужны кадры

Севастопольцев заинтересовало сотрудничество по подготовке мастеров производственного обучения, направление педагогов на повышение квалификации и помощь в подготовке экспертов по проведению так называемых демонстрационных экзаменов по окончанию колледжа, в том числе по автоделу.

О.Круглова также пожаловалась на кадровый голод в области преподавания компьютерных технологий.

— Молодежь не слишком охотно идет на наши зарплаты, а хотелось бы, что молодые задорные с новыми знаниями как-то приходили к нам работать. Если у вас есть распределение в Севастополь, мы будем брать их с дорогой душой, — обратилась к воронежскому ректору О.Круглова.

Тот выразил готовность командировать преподавателей из Воронежа для решения проблемы.

— Я думаю, что из всех регионов Севастополь будет предпочтительнее для приезда наших преподавателей. Все-таки у нас и тепло, и море. Совместить работу и оказаться в таком замечательном климате, будет привлекательно для преподавателей. И мы с удовольствием будем командировать преподавателей по приглашению местных колледжей для решения тех или иных задач, – пообещал ректор.

Преференции по соглашению

Среди преференций, которые обеспечивает данное соглашение при поступлении на профессиональное образование — сдача внутренних испытаний, с предварительной организацией краткосрочных подготовительных курсов.

Поступившим севастопольцам также обещают лучшие комнаты в общежитиях, дополнительные возможности получении кембриджского сертификата по английскому языку, бесплатное обучение на водительские права категории «В» (теория), бесплатные программы для получения дополнительных компетенций к получаемому основному образованию.