Рабочие специальности не слишком популярны у школьников

Нынешним школьникам предлагают задуматься о будущей профессии уже с шестого класса. Такова основная цель федерального проекта профориентации учеников 6-11 классов «Билет в будущее».

Как рассказала «Севастопольской газете» директор Центра опережающей профессиональной подготовки Ольга Анистратенко, в нашем городе проект реализуется уже третий год. Два из них профориентацией занимались педагоги Станции юных техников на базе детского технопарка «Кванториум». Теперь же оператором определен Центр опережающей профессиональной подготовки.

В этом году в проекте принимают участие 44 школы Севастополя, а в каждой школе этим направлением работы на общественных началах занимается учитель-навигатор. Вопреки планам объединить проектом 800 школьников, желающих получить билет в будущее оказалось в четыре раза больше — 3200.

По словам А.Анистратенко, проект в определенной степени эксклюзивен, поскольку предполагает выбор школьником будущей профессии на основе онлайн-тестирования, участия в многочисленных онлайн-мероприятиях, а также предоставления каждому возможности попробовать профессию, что называется, «на вкус». Причем, участие в процессе родителей не только не исключается, а даже является обязательным с учетом возраста учащихся.

В итоге ученик может получить рекомендации о подходящей ему профессии с учетом черт характера, устремлений, увлечений, отношения к учебе и к людям.

Существенный этап проекта — так называемые профпробы, подразумевающие выход на конкретные площадки, где школьнику предоставляется возможность что-то сделать своими руками.

В этом году разработаны программы по очным профпробам примерно по 30 профессиям. Период очных профпроб длится с 15 октября по 30 ноября.

Не хочу быть сварщиком, хочу в хореографы

По словам А.Анистратенко, перечень предлагаемых специальностей отчасти отражает экономическое состояние города, явно недостаточный уровень производства и ориентацию на сферу обслуживания и потребления. Это тот случай, когда предложение рождает спрос. Шестиклассникам-мальчикам более всего импонируют профессии эстрадного вокалиста, веб-разработчика, разработчика компьютерных игр, 3D-моделлера. Девочки предпочли бы заниматься хореографией, цифровым моделированием одежды, управлять отелем или водить экскурсии.

В перечне предлагаемых специальностей «Севастопольской газете» удалось обнаружить лишь две рабочие специальности — сварщик и токарь. По словам руководителя проекта, особым интересом у детей средней и старшей школы они не пользуются, даже несмотря на потенциально высокий заработок.

Да и звучит специальность не столь престижно, как, например, оператор беспилотных летательных аппаратов, сетевой и системный администратор, графический дизайнер, менеджер по работе с клиентами, финансовый аналитик, бренд-дизайнер, менеджер по туризму, логист, медиатор конфликтов, режиссер, реставратор или археолог. .

— Для большинства детей рабочие профессии утратили свою престижность. Им всем хочется быть в белых воротничках и сидеть в кабинетах. В наше время девушки не горят желанием быть поварами или медсестрами, видя себя, скорее, визажистами, мастерами маникюра или владельцами салонов красоты, — констатировала О.Анистратенко.

Правда, по ее же словам, практика работы с севастопольскими колледжами показывает, что группы, которые набирают на рабочие специальности выпускников школ, все равно заполняются.

По словам А.Анистратенко, девушкам стараются показать преимущества профессии медицинской сестры, фельдшера, портного-закройщика, агронома по выращиванию винограда.

Можно попробовать

По условиям программы школьникам в итоге предлагают прикоснуться к выбранной специальности и пусть ненадолго — всего полтора часа поработать археологом или, например, реставратором.

Самой популярной профпробой оказалась археологическая: возможность увидеть настоящий раскоп ребятам была предоставлена непосредственно в Херсонесе.

Профпробы специальности «агроном по выращиванию винограда» предстоят на следующей неделе на базе специальности «виноградарство и виноделие» СевГУ, но уже теперь обозначилось, что из двух предлагаемых специальностей — виноградарство и ландшафтная архитектура — предпочтение отдается второй.

После прохождения профпроб, детям предлагают пройти повторную диагностику (тестирование), что также объяснимо — примерно 60% участников проекта после проб меняют свое представление об изначально выбранной специальности.

— Задача проекта «Билет в будущее» — направить ребенка, — подытожила директор центра.

Ныне заявленный этап продлится до конца декабря, а с нового года проведут новый набор, что вовсе не исключает заявки на получение еще одного билета в будущее участниками этапа предыдущего.

— Почему и нет — у нас будут договора с другими площадками. Возможно, тогда в перечне профессий и появятся строитель, маляр, слесарь, сантехник, — предположила А.Анистратенко.