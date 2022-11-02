Приглашают на выставку моделистов

По словам председателя сообщества «Союз моделистов Севастополя» Андрея Макарчука, сейчас в Севастополе работает полторы сотни моделистов, а кружки моделизма в городе отсутствуют. Есть только небольшая мастерская в детской флотилии, где занимаются группа из 10 учеников и кружок при кадетском училище. Поэтому организаторы фестиваля стремятся к популяризации стендового моделирования, ставят своей задачей выявление и поддержку одаренных детей и творческой молодежи.

В прошлом году Первый фестиваль стендовых моделей собрал около сотни моделистов, которые привезли на выставку 260 моделей из разных уголков России.