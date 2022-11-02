Приглашают на «Ночь искусств»

Под лозунгом «Искусство объединяет» 4 ноября в Севастополе пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная к Году культурного наследия народов России.

«Севастопольская газета» подготовила подборку наиболее интересных мероприятий, запланированных в городе на эту ночь.

Херсонес Таврический

В музее-заповеднике с 18.00 до 22.00 пройдут тематическая экскурсия «Тысячелетия скрыты под ногами», в шатре в Саду миниатюр будет организован показ фильма «Город трех империй», а в Античном театре состоится концерт военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии.

Участники ночи смогут получить новые знания на мастер-классах в Византийском дворике. Любителей эпохи Средневековья заинтересует обучение танцам, играм и изготовлению кукол. Гости Херснеса смогут взять урок каллиграфии и овладеть азами искусства чеканки монет. Самым вкусным станет мастер-класс по росписи имбирных пряников.

Кроме того в Саду миниатюр гости смогут изобразить достопримечательности музея-заповедника на большом холсте, приняв участие в акции «Рисуем вместе». В шатре будут подведены итоги конкурса детского рисунка «Сокровища Херсонеса» и состоится награждение победителей.

Музей героической обороны и освобождения Севастополя

Музей приглашает на Малахов курган и в кинотеатр «Украина».

С 17.00 до 22.00 пространство кинотеатра «Украина» будет объединено темой Крымской войны 1853-1856 гг. Главными персонажами станут участник первой обороны города Лев Толстой и бывалый солдат. В воссозданном рабочем кабинете писателя в рамках иммерсивной миниатюры покажут процесс создания бессмертного романа «Война и мир».

Об участии писателя в Первой обороне Севастополя расскажут выставки «Лев Толстой — защитник Севастополя» из фондов музея-заповедника «Ясная поляна» и «Л.Н. Толстой — воин-художник» из фондов Музея обороны Севастополя).

В кинотеатре «Украина» пройдут кинопоказы по произведениям Л.Толстого. В 18.30 — «Анна Каренина» (1967 г.), в 21.00 — «Простая смерть» (1985 г.).

В фойе кинотеатра будут работать несколько интерактивных точек:«Кукла-мотанка» — увлекательное развлечение, создание сувенира своими руками; «Школа каллиграфии» —посетителей научат писать гусиным пером на реплике старинной бумаги; настольная игра «Синопский бой» — это захватывающее приключение, в ходе которого игроки штурмуют вражеские корабли, стреляют ядрами и отражают атаки.

На Малаховом кургане проведут театрализованные экскурсии под открытым небом «В бою заслужили мы славу свою». «Ожившие» герои — участники Крымской и Великой Отечественной войн — расскажут о двух героических оборонах города. Начало экскурсий в 16.00, 17.30, 19.00.

Художественный музей

Севастопольский художественный музей приглашает 4 ноября посетить выставки, интерактивные игры, мастер-классы и тематические экскурсии в кинотеатре «Москва», где сейчас размещено это учреждение.

Музей «Подземный Севастополь»

Творческое объединение «Мост» совместно с музеем «Подземный Севастополь» откроет выставку «Свет во тьме» — 12 картин от 12 авторов. Художники своим творчеством бросят своеобразный вызов тьме. Во время выставки посетители смогут стать частью перформансов от ТО Наташи Поповой.

Выставка откроется в 18.00 и будет работать до последнего посетителя. В музей «Подземный Севастополь» вход через ТЦ «Диалог» на Б. Морская, 23.

Библиотека им. Л.Н.Толстого

Центральная городская библиотека предлагает в «Ночь искусств»провести на день раньше. Викторины и лингвистические игры, караоке на диване (песни из кинофильмов и спектаклей), гадания; каллиграфию; мастер-класс игры на барабанной установке; игру в ассоциации; лабиринт литературных сокровищ состоятся 3 ноября, с 18.00 до 20.00.

Открытие выставки преподавателей Севастопольской детской художественной школы «Азбука Мастера» — 4 ноября, 16.00. Ул. Ленина, 51.