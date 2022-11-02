На поддержку туриндустрии в Крыму и Севастополе выделили более 1,6 млрд рублей

Правительство России продолжает оказывать помощь крымским предпринимателям в условиях геополитического и санкционного давления. На поддержку работников туристической отрасли полуострова будет направлено более 1,6 млрд рублей.

Крыму выделяют 1,497 млрд рублей, Севастополю — 113,5 млн из резервного фонда правительства.

Средства в виде единовременной выплаты поступят индивидуальным предпринимателям и организациям, занятым в туриндустрии. Общее число получателей — не менее 1,5 тысяч. Распоряжение об этом подписал 2 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщли в пресс-службе кабмина.

Финансовая поддержка определялась с учетом показателей развития туристического сектора в этих регионах, а также двух минимальных размеров оплаты труда в 2022 году. Федеральный МРОТ с 1 июня 2022 года составляет 15 279 рублей.

Для получения выплаты предприниматели и организации должны взять на себя обязательство сохранить не менее 80% сотрудников в течение полугода — с 1 октября 2022 года до 1 апреля 2023 года.

Как уточнили в правительстве Севастополя, выплата необходимого количества МРОТ на каждое рабочее место будет предусмотрена в соответствии с оценкой потребности отрасли. Соответствующие решения будут утверждаться региональными нормативными документами.

Правила предоставления субсидии каждому региону разработают отдельно и внесут на рассмотрение Правительства РФ в ноябре. В течение месяца будет заключено федеральное соглашение о предоставлении субсидии.