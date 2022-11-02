К 1 декабря дорогу от Джанкоя до Новоазовска полностью отремонтируют

Трасса протяженностью 380 км от Джанкоя в Крыму до Новоазовска в Ростовскй области, которая позволит связать полуостров с материком, минуя Крымский мост, будет полностью восстановлена к 1 декабря.

Об этом сообщил в вице-премьер России Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации 2 ноября.

«У нас в планах было от Джанкоя, Крыма, до Новоазовска — это выход на Таганрог — отремонтировать дорогу. Мы ее, к счастью, уже больше чем на 70% построили, отремонтировали. К 1 декабря мы закончим ее полностью, то есть у нас будет 380 км полностью трасса от Ростовской области до Крыма в хорошем состоянии», — цитирует вице-премьера ТАСС.

М.Хуснуллин отметил, что сейчас по этой трассе уже идет весь поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту.

По данным Минтранса РФ, с 8 октября по Крымскому мосту проехало 130 тысяч автомобилей, средняя интенсивность движения на мосту — более 250 автомобилей в час. Для грузового автотранспорта предусмотрено несколько альтернативных путей доставки грузов на Крымский полуостров и в обратном направлении.

Во-первых, это использование автодорожного маршрута через территории Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики. С 10 октября по данному маршруту успешно проследовало около 7,5 тысяч грузовых транспортных средств. Причем более 2,8 тысяч машин прошли в составе 45 организованных колонн.

Также ведется переориентация грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт. Ряд номенклатурных позиций был переведен на железную дорогу: цемент, стройматериалы, сахар, и другие.

Кроме того, функционирует паромное сообщение. На сегодняшний день на линии работает семь паромов, из них пять — автомобильные. Транспортировке паромами подлежат скоропортящиеся и социальные грузы, потребительские товары первой необходимости.