Инспектора ДПС наградили за спасение утопающей

Севастопольский полицейский Борис Копин награжден медалью «За смелость во имя спасения». Он спас тонущую женщину и ее двухлетнюю дочь.

Инцидент произошел летом 2021 года. Б.Копин отдыхал вместе с семьей на пляже. Он обратил внимание, что женщину захлестывает волнами и она начинает уходить под воду. Рядом с утопающей в спасательном жилете плавала маленькая девочка. Полицейский их обеих вытащил на берег, а затем оказал первую помощь потерявшей сознание молодой матери, сообщали в пресс-службе УМВД по Севастополю.

На счету у Б.Копина несколько спасенных жизней. В июле 2018 года он предотвратил ДТП, остановив на ходу неуправляемый автобус — его водитель потерял сознание. В сентябре 2020 года старший инспектор помог сотрудникам МЧС спасти из горящего дома 13 человек.

Награждение проходило в преддверии профессионального праздника. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев дистанционно — в режиме видеоконференции — вручал награды 30 сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество и героизм при спасении погибавших.