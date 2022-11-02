Хотят подарить городу белые крылья

«Предполагается, что «Крылья мира» будут установлены на общественной площадке и станут оригинальной фотозоной. Белые крылья — это символ мира и духовности во всех культурных традициях, они символизируют дружбу наций», — рассказал руководитель инициативной группы Александр Сероштан.

А.Сероштан приехал в Севастополь из Донецка в 2014 году. Он и сам — участник боевых действий, так что о войне знает не понаслышке, поэтому и призывает всех к дружбе и миру.

Идея создания композиции, которая выглядит как крылья ангела, не нова. Похожие фотозоны есть в Москве и некоторых крупных городах.

По словам А.Сероштана, сделать крылья было достаточно сложно.

«Времени у нас ушло немало — технология конструкции непростая: сначала мы изготовили металлический каркас. А затем уже сами крылья. Они сделаны из плотной целлюлозы, а сверху покрыты акрилом. Сейчас есть отличные современные полимеры с мраморной крошкой. Полимер наносится в несколько слоев и тогда материал становится прочным и приобретает красивый цвет», — рассказал А.Сероштан.

Над композицией трудилось несколько человек в свободное от основной работы время. Денег они ни у кого не просили, использовали свои ресурсы и материалы. Крылья пока стоят в мастерской, где и происходил весь этот творческий процесс, но А.Сероштан надеется, что в будущем они будут установлены в одном из районов Севастополя. Так что подарок уже готов, а вот кто его примет и примет ли — ясности нет. Да и и сам подарок придется вывозить с помощью специальной техники из-за его немалого веса и размеров. К тому же, это неразборная конструкция. Для ее установки потребуется соорудить постамент.

Пока же инициативная группа рассылает информацию о «крыльях мира»: в СМИ, социальные сети, городским властям.

«Информационное пространство переполнено насилием и разжиганием межнациональной вражды. Но война всегда заканчивается миром. Севастополь один из самых многонациональных городов России, в котором проживает более ста национальностей. Необходимо проявлять инициативу и пропагандировать желание людей жить в мире и дружбе», — написано в сообщении.