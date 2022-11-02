Электронные сервисы Севреестра четыре дня работать не будут

Из-за технических работ с 3 по 6 ноября будут недоступны электронные сервисы Росреестра, а соответственно и Севреестра.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) проводит плановые технические работы в праздничные и выходные дни.

Будут недоступны прием обращений на предоставление государственных услуг Севреестра, включая услуги в учетно-регистрационной сфере и предоставление сведений ЕГРН из любых источников, в том числе офисов МФЦ, «Личного кабинета» на официальном сайте Росреестра, портала Госуслуг, информационной системы нотариата, веб-сервисов Росреестра (СПД-3), СМЭВ.

Все работы проводятся для улучшения качества, безопасности и стабильности оказания государственных услуг в интересах граждан, сообщили в пресс-службе Севреестра.