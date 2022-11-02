Адреса электронной почты госведомств перенесут в национальную доменную зону
С 1 декабря 2022 года адреса электронной почты, которые используются государственными органами и органами местного самоуправления России, должны создаваться с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне.
Решение принято правительством РФ для обеспечения информационной безопасности работы госорганов.
Согласно приказу Роскомнадзора, в российскую национальную доменную зону входят следующие группы доменных имен:
— домен верхнего уровня .RU;
— домен верхнего уровня .РФ;
— домен верхнего уровня .SU;
— иные домены верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными на территории России юридическими лицами, являющимися зарегистрированными владельцами баз данных указанных доменов в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен.