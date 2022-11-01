В Новом Херсонесе будет светло

Как сообщила пресс-служба ВСК, подсвечивать фасад здания будут 1200 светильников мощностью от 7 до 35 Ватт. Предусмотрено четыре сценария их работы. Подсветка выполнена по спецпроекту.

Эксклюзивные дизайнерские декоративные фонари, установленные на территории центра, разработаны исключительно для историко-археологического парка «Херсонес-Таврический» Сретенскими архитектурными мастерскими. Отливали их в Иваново, а собирали — в Переславле-Залесском.

«Выполнены они из специального высокопрочного конструктивного алюминиевого сплава АБТ–5. Он используется для создания некоторых элементов боевых машин, поэтому срок службы фонарей практически неограничен. Все осветительные приборы оснащены светодиодными или галогеновыми лампами. Они энергоэффективны, дают достаточное освещение», — рассказал представитель ВСК Арсений Ганиев.

Рядом с Детским художественно-эстетическим центром установлено 114 светильников, а еще 117 — в прилегающей к нему городской зоне.

Строительством историко-археологического парка «Херсонес Таврический» в Севастополе занимаются специалисты ВСК по поручению Президента России, при финансовой и организационной поддержке фонда «Моя история», с благословения Патриаршего совета по культуре Московского Патриархата.

Кластер возводят на территории в 30 гектаров. Кроме «художественно-эстетического центра, здесь строят филиал «Артека» — школу «Корсунь» и музеи. Работы по созданию уникального объекта завершатся до 2024 года.