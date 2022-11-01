В Керчи арестовали наркоторговца из Севастополя

В Крыму арестовали 30-летнего жителя Севастополя, который вместе со своей подельницей делал закладки наркотиков в Керчи. Во время обыска у обвиняемых было изъято 226 свертков с метамфепрамоном.

«Несмотря на доводы защиты, о том, что обвиняемые полностью признали вину совершении инкриминируемого преступления, ранее к уголовной ответственности не привлекались, положительно характеризуются, суд не согласился с доводами стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

В суде уточнили, что обвиняемые занимаются наркоторговлей около двух лет и у них нет другого источника дохода. Севастопольцу и его 20-летней соучастнице из Евпатории грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.