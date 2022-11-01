Главная Новости Деньги

Севастопольцев освободят от выплат по украинским молодежным кредитам на жилье

Свинцова Анна

Жители Севастополя, которые до 2014 года получили молодежные кредиты на жилье, будут освобождены от всех обязательств. Такой законопроект, был внесен в городской парламент в конце октября.

В пояснительной записке к нему говорится, что украинский Государственный фонд молодежного жилищного строительства (ГФСУ) за счет бюджетных средств выдавал малообеспеченным молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, долгосрочные льготные кредиты. После воссоединения Крыма с Россией, у ГФСУ выявили нарушения на сумму 4,2 млн рублей и признали банкротом. Все полномочия фонда перешли городскому правительству. Взыскивать кредиты с заемщиков поручили ГУП «Дирекции управления имуществом» (ГУП «ДУИ»).

«В настоящее время в суде рассматриваются около 30 дел о взыскании кредитных средств в пользу ГУП «ДУИ». В то же время на Украине инициированы судебные процессы против жителей Крыма о взыскании кредитных средств в пользу украинского кредитора», — сообщают авторы законопроекта.

После принятия закона, исполнительные производства будут закрыты, а регистрационные записи об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости — погашены. Таким образом, бывшие ипотечники смогут распоряжаться жильем по своему усмотрению уже на законных основаниях. Кстати, в Республике Крым работы по взыскиванию с граждан льготных кредитов не ведутся.

«Таким образом, в Севастополе на настоящий момент образовалась ситуация, при которой жители города имеют двойные обязательства, как перед властями города, так и перед государством Украина. Данная позиция идет вразрез с государственной политикой РФ по освобождению жителей Крыма и Севастополя от двойных кредитных обязательств», — считают авторы документа — депутаты Роман Кияшко, Василий Пархоменко и Сергей Борисов.

Парламентарии уверены, что принятие закона будет способствовать установлению социальной справедливости. А севастопольцы, которые взяли кредит у ГФСУ, будут уравнены в правах с другими жителями, которые брали деньги в украинских банках, но еще несколько лет назад были освобождены от обязательств по выплатам долгов.