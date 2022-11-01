Севастопольцев освободят от выплат по украинским молодежным кредитам на жилье

Жители Севастополя, которые до 2014 года получили молодежные кредиты на жилье, будут освобождены от всех обязательств. Такой законопроект, был внесен в городской парламент в конце октября.

В пояснительной записке к нему говорится, что украинский Государственный фонд молодежного жилищного строительства (ГФСУ) за счет бюджетных средств выдавал малообеспеченным молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, долгосрочные льготные кредиты. После воссоединения Крыма с Россией, у ГФСУ выявили нарушения на сумму 4,2 млн рублей и признали банкротом. Все полномочия фонда перешли городскому правительству. Взыскивать кредиты с заемщиков поручили ГУП «Дирекции управления имуществом» (ГУП «ДУИ»).

«В настоящее время в суде рассматриваются около 30 дел о взыскании кредитных средств в пользу ГУП «ДУИ». В то же время на Украине инициированы судебные процессы против жителей Крыма о взыскании кредитных средств в пользу украинского кредитора», — сообщают авторы законопроекта.

После принятия закона, исполнительные производства будут закрыты, а регистрационные записи об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости — погашены. Таким образом, бывшие ипотечники смогут распоряжаться жильем по своему усмотрению уже на законных основаниях. Кстати, в Республике Крым работы по взыскиванию с граждан льготных кредитов не ведутся.

«Таким образом, в Севастополе на настоящий момент образовалась ситуация, при которой жители города имеют двойные обязательства, как перед властями города, так и перед государством Украина. Данная позиция идет вразрез с государственной политикой РФ по освобождению жителей Крыма и Севастополя от двойных кредитных обязательств», — считают авторы документа — депутаты Роман Кияшко, Василий Пархоменко и Сергей Борисов.

Парламентарии уверены, что принятие закона будет способствовать установлению социальной справедливости. А севастопольцы, которые взяли кредит у ГФСУ, будут уравнены в правах с другими жителями, которые брали деньги в украинских банках, но еще несколько лет назад были освобождены от обязательств по выплатам долгов.