Оштрафовали байкера, перегородившего путь троллейбусу

Мотоциклиста, перекрывшего движение на пр.Нахимова для проезда неорганизованной колонны мотоциклистов, оштрафовали на две тысячи рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Инцидент произошел днем 30 октября. Байкеры из автомотоклуба SevMoto92/82, закрывая мотосезон, массово проехали по центральному кольцу города. На несколько минут для проезда колонны мотоциклист блокировал проезд троллейбусу, выезжавшему с остановки на пл.Лазарева.

Водителя мотоцикла «Харлей Дэвидсон» удалось вычислить благодаря видео, выложенному журналистом «Комсомолки» Русланом Коноваловым в социальных сетях.

Инспектор ДПС составил на байкера административный протокол по статье «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств», сообщили в пресс-службе УМВД.

Также в полиции напомнили, что неукоснительное соблюдение всех требований ПДД и взаимное уважение на дороге, является залогом безопасности. Про уважение напомнили не случайно: на видео запечатлено, как водитель троллейбуса вежливо попросила байкера пропустить общественный транспорт. Ее просьба была проигнорирована.

После того, как на байкера составили протокол, водители троллейбусов выразили благодарность «за неравнодушие и внимание к общественному транспорту».

«К сожалению не много участников дорожного движения обращают внимание на нас. И мы ежедневно сталкиваемся с откровенным хамством на дорогах. Наша основная задача приехать вовремя и довезти тысячи людей до места назначения. Чем больше будет таких людей, которые будут думать о других, тем быстрее наш общественный транспорт станет комфортнее и доступнее», — написали троллейбусники в социальных сетях.