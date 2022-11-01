Над Любимовкой сбили беспилотник

В ночь на 1 ноября на Северной стороне Севастополя был сбит беспилотный летательный аппарат.

«10 минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА. Спокойной ночи или доброго утра», — написал губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале в 3.44.

Он процитировал отрывок из гимна Севастополя: «Знает вся страна родная, Что не дремлют корабли И надежно охраняют берега родной земли».

Севастопольцы, проживающие на Северной стороне, сообщили в соцсетх, что слышали громкий взрыв.