Мошенники собирают деньги на гуманитарную помощь для Херсона

В социальных сетях действуют мошенники от имени волонтерского штаба «Мы вместе — Севастополь». Они просят переводить деньги на покупку гуманитарной помощи.

Организация «Мы вместе – Севастополь» не имеет своих волонтерских подразделений в Херсоне. Это территория, в которой введено военное положение. Всех гражданских вывозят с Херсонской области на безопасные территории России.

В штабе объяснили, как действуют аферисты: «Якобы вы переводите деньги на счет волонтера, который сейчас находится в Херсоне, и он покупает медикаменты, средства гигиены и тд. для ваших родных, которые сейчас там».

Настоящие волонтеры просят уточнять информацию в социальных сетях или по телефону горячей линии штаба «Мы вместе – Севастополь»: +7(978) 625-45-63.

Между тем, мошенники бодро переписываются с желающими помочь и сообщают, что «сотрудники уже на пути в аптеку для закупки лекарств». При возникших вопросах просят позвонить, чтобы не «вести диалоги такого характера из-за аферистов».

Кстати, на главной страничке у самих аферистов слово «волонтеры» написано как «валантеры». А пользователь соцсетей Виктория узнала в размещенной в объявлении фотографии себя и своего мужа.