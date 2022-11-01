Лишенный прав водитель вез наркотики

На одном из мобильных постов в районе автотрассы «Таврида» сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль «Дэу». Во время общения с 43-летним водителем было установлено, что он лишен права управления за пьяную езду. Мужчина заметно нервничал, поэтому сотрудники полиции провели досмотр автомобиля. Под передним пассажирским сидением лежал желтый тубус, в котором находилось 20 полиэтиленовых свертков с кристаллами бежевого цвета.

Мужчину задержали. Результат проведенной экспертизы подтвердил, что изъятое вещество является наркотическим средством «мефедрон».

За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Второе уголовное дело возбуждено на него за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.