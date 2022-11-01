Юбилей Художественного музея отметят не в нём

Предстоящее 95-летие Севастопольского художественного музея им.Крошицкого отметят 4 ноября в кинотеатре «Москва» на Ночи искусств и 6 ноября торжественным собранием в Севастопольском Центре культуры и искусства.

В самом здании музея на пр.Нахимова мероприятий не планируются, несмотря на ранее прозвучавшие обещания. Причина — в пока еще не вполне завершенных ремонтных работах, которые, согласно новому заключенному контракту, должны быть завершены 20 декабря.

Переезд художественных полотен и вовсе анонсирован не раньше 2023 года, о чем не так давно заявила теперь уже бывший директор департамента культуры Ирина Романец.

Развлекут, расскажут, научат

Как сообщила «Севастопольской газете» заместитель директора музея по научной и фондовой работе Людмила Смирнова, праздничные мероприятия предварит ежегодная акция «Ночь искусств», которая пройдет 4 ноября в экспозиционном зале кинотеатра «Москва».

Всех желающих приглашают посетить выставки, принять участие в мероприятиях, которые начнутся в 18.00 и включат выставку акварелей «Воспоминания о прошлом» и музейный перформанс «Ожившие картины».

В экспозиции «оживут» благодаря актерской игре знаменитые шедевры живописи, а зрителям предстоит их отгадать.

В 19.00 начнется Музейная игротека. Речь идет о настольных играх «Коллекционер» и «Музейный мемо». Желающим попробовать себя в абстрактной живописи предложат принять участие в мастер-классе «Школа чистой радости», начинающим акварелистам предложат мастер-класс «Магия акварели», в ходе которого можно будет попробовать создать своими руками открытки-закладки.

В программе «Ночи искусств» — тематические экскурсии «Тайны старых картин» и развлекательная музейная игра «Искусствоведческий гамруль» (попытки найти псевдоэнциклопедические определения неизвестным словам).

В 21.00 в одном из залов кинотеатра состоится кинопоказ: «Шедевры отечественного кино».

Желающим принять участие в «Ночи искусств» предлагают предварительно зарегистрироваться по ссылке: Ночь искусств 2022 "Искусство объединяет" (timepad.ru)

Поздравят и наградят

Основные же юбилейные празднования пройдут 6 ноября в СЦКИ на ул.Ленина,25, где сотрудники музея — нынешние и бывшие соберутся, чтобы вспомнить без малого вековую историю музея, а также поговорить о его настоящем и будущем.

Мероприятия начнутся в 13.00 выставкой-таймлайн «Линия жизни музея».

Кроме того, для участников мероприятия подготовят выставку «Листая старые страницы». Современные севастопольские художники подготовят выставку своих картин, еще одну выставку назвали «Десять шедевров из коллекции музея».

Ярким событие обещает стать награждение участников конкурса детского рисунка «Я поведу тебя в музей», на который представили 250 работ.

Само торжественное собрание начнется в 14.00.

Картинам нужно подождать

Первоначальные планы устроить в связи с юбилейной датой какую-то выставку в здании на проспекте Нахимова оказались неосуществимы.

— В настоящее время строительные работы по зданию продолжаются весьма активно, возможно, что освобожденный от сетки фасад здания каким-то образом подсветят к юбилею или запустят какую-то мультимедийку в одном из-залов. Но это, вероятно, не изменит срок сдачи объекта, – предположила Л.Смирнова.

Она же пояснила, что даже после завершения строительных работ картинам нужно будет время, чтобы «привыкнуть» к зданию.

— Перед тем, как перевезти туда картины, нам придется сколько-то дней подряд утром и вечером мерить температуру. Здание должно было адаптировано, — сказала замдиректора, вполне допуская, что административные службы вполне смогут переехать в отремонтированное здание после Нового года.