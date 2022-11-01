Госпрограммы за полгода выполнены только на треть

В Севастополе наилучшим образом осваивают деньги, выделенные на реализацию государственных программ, ГБУ «Парки и скверы» и Центр «Мой бизнес». В аутсайдерах оказались проекты в области культуры и здравоохранения.

Контрольно-счетная палата города представила отчет о реализации государственных программ Севастополя за первое полугодие.

В 2022 году запланировано реализовать 22 госпрограммы. По состоянию на 1 июля кассовое исполнение составило 26,44 млрд рублей или 38% от общего объема выделенных на эти нужды средств.

Региональные проекты в рамках национальных программ

Бюджетом на текущий год профинансировано 28 региональных программ в рамках девяти национальных проектов (НП). Общая сумма составила 4,58 млрд рублей или 6,6% от всего городского бюджета в 69,72 млрд рублей. За первое полугодие освоено 1,64 млрд рублей или 36%.

Большая часть средств была направлена на выполнение двух национальных проектов: «Безопасные и качественные дороги» — 1,4 млрд рублей и «Демография» — 1,35 млрд.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» деньги выделялись на содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения — 617 млн рублей (57,7% от общего финансирования регионального проекта) и создание и эксплуатацию технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог — 235,5 млн рублей (69,7%).

Отмечен высокий уровень кассового исполнения (84,6%) по нацпроекту «Жилье и городская среда». Вышло это за счет перечисления субсидии ГБУ «Парки и скверы» на обустройство современной городской среды.

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на реализацию трех региональных проектов (РП) утверждены расходы в сумме 185,6 млн рублей. Исполнение за полгода составило 71,6 млн рублей или 38,6%.

При этом на создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса выделено 12,7 млн рублей, исполнение 33%. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» за полгода также исполнен чуть больше, чем на треть (38% или 65 млн рублей). Зато годовые средства, выделенные на развитие центра «Мой бизнес», за шесть месяцев освоены полностью.

Уровень кассового исполнения по НП «Демография» составил 34% или 463,2 млн рублей, это средства, направленные на финансовую поддержку семей при рождении детей.

Расходы, предусмотренные на НП «Образование», исполнены в объеме 45 млн рублей или на 12,6%. Деньги (42,3 млн рублей) направлены на обновление материально-технической базы образовательных организаций.

По НП «Культура» расходы исполнены на уровне 10% от утвержденных годовых значений или 16 млн рублей, из них 8,3 млн рублей использованы на создание модельных муниципальных библиотек.

Уровень исполнения расходов по НП «Здравоохранение» составил 5,6% от общего финансирования в 553,6 млн рублей или 30,8 млн рублей, из них 21,8 млн рублей пошли на реализацию проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Деньги Москвы

Наибольшие объемы финансовой помощи из бюджета города Москвы в первом полугодии были направлены департаменту городского хозяйства Севастополя — 3,79 млрд рублей (или 54,7% от общей финансовой помощи) и департаменту капитального строительства — 2,14 млрд рублей или (30,9%).

Всего за полгода город освоил 412,5 млн рублей московских денег, что составляет 5,9% от всех средств предоставленных столицей на нужды севастопольцев в текущем году.