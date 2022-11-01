Арестованы предполагаемые убийцы пожилого жителя Ялты

Как сообщили в пресс-службе ГУ Следственного управления РФ по Крыму и Севастополю, ночью 26 октября 2022 года на одной из центральных улиц Ялты произошла драка. Пара приезжих что-то не поделили с двумя братьями — местными жителями. Их пожилой отец наблюдал конфликт из окна своего дома и кричал, что вызовет полицию.

После драки пострадавшие братья отправились в больницу за медицинской помощью. В это время нападавшие воспользовались тем, что пожилой мужчина остался в доме один, проникли в его жилище и нанесли несколько ударов в область головы несовместимых с жизнью. От полученных травм потерпевший скончался в реанимационном отделении ялтинском больницы, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.