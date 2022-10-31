Военным нужен собственный защитник

Законопроект «Об уполномоченном по защите прав военнообязанных и военнослужащих в Севастополе» внесен в Законодательное собрание депутатом Алексеем Климовым.

Конституция определяет защиту Отечества как долг и обязанность гражданина РФ. В то же время она гарантирует защиту прав и свобод человека со стороны государства. Дополнительной гарантией этого может стать институт военных омбудсменов. Этот вопрос стал особенно актуальным на фоне многочисленных нарушений и злоупотреблений во время текущей мобилизации.

Предложенный А.Климовым законопроект устанавливает, что военный омбудсмен должен способствовать восстановлению нарушенных прав военнообязанных и военнослужащих, участвовать в совершенствовании профильного законодательства и развитии соответствующих общественных институтов.

Должность уполномоченного будет государственной должностью города Севастополя. Он будет независим от каких-либо органов государственной власти и должностных лиц, а также неподотчетен им.

Уполномоченный назначается заксобранием сроком на пять лет, но не более чем на два срока подряд. В течение периода исполнения своих полномочий уполномоченный обязан постоянно проживать на территории Севастополя.

Занять должность может гражданин Российской Федерации, достигший 35-летнего возраста, имеющий опыт военной службы, высшее образование и обладающий опытом защиты прав военнослужащих.

Финансироваться деятельность военного омбудсмена будет из бюджета Севастополя.