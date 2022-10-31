В Крыму национализируют имущество фирм и физических лиц, связанных с киевским режимом

«Дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом. Соответствующее решение будет подписано мной завтра, документы направим в Госсовет республики. Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция, — прокомментировал в соцсетях Сергей Аксенов готовящийся законопроект об обращении имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом, в собственность Республики Крым.

Конкретный перечень объектов, подлежащих национализации, составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии. В собственность Республики Крым переходит имущество ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «Новацентр К», ООО «Модуль ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Трудовые коллективы остаются на местах, сокращений не планируется. Исключение могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей», — говорится в комментарии С.Аксенова.

В октябре парламент Крыма принял решение о национализации иностранного имущества на территории Крыма. Речь идет о земельных участках и других объектах движимого и недвижимого имущества, находящихся на территории Республики Крым и принадлежащих на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, которые совершают в отношении России, ее юридических и физических лиц недружественные действия; иностранным лицам, связанным с указанными иностранными государствами, и их бенефициарам; лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

В «Новацентре» и Бахчисарайском цементном заводе (комбинат «Стройиндустрия») уже работают временные администрации.

Владельцем крупнейшего строительного гипермаркета Крыма «Эпицентр», а после возвращения полуострова в состав России — «Новацентра», был украинский олигарх Александр Герега. После начала СВО он развернул активную деятельность по «поддержке ВСУ».

Украинский олигарх Сергей Тарута (в Крыму ему принадлежит «Альминский комбинат стройматериалов») — выходец из Донецкой области. Поддержал госпереворот на Украине в 2014 году, после чего был назначен губернатором подконтрольной Киеву территории ДНР.