В Крым вкладывают деньги

Инвестиционные проекты по строительству современных жилых и гостиничных комплексов, а также торговых центров, овощехранилищ и пляжей на общую сумму 61 млрд рублей согласовали в Крыму.

Об этом рассказали в Министерстве экономического развития республики по итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата.

«На заседании были согласованы проекты на общую сумму более 60 млрд рублей. В частности, под Феодосией инвестор намерен за 19 лет построить многоквартирный жилой комплекс с торгово-развлекательным центром, школами, гостиницами. Капитальные вложения превысят 61 млрд рублей», — цитирует пресс-службу министерства ТАСС.

В частности, в Красногвардейском районе планируется построить овощехранилище на тысячу тонн за 50,5 млн рублей, в поселке Форос — обустроить пляжную инфраструктуру за 23,6 млн рублей. В Судаке инвесторы собираются построить торговый центр за 15,6 млн рублей, а в Симферополе — центр по продаже автомобилей за 35 млн рублей.

Сопровождением инвестиционных проектов в рамках постановления Совета министров Крыма №368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» занимается Корпорация развития Республики Крым. В регионе реализуется 247 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в размере 286,26 млрд рублей.