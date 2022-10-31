Украинские дроны стартовали на Севастополь из под Одессы и шли по зерновому коридору

Нападение совершили девять беспилотных летательных аппарата и семь автономных морских беспилотников. Все они были уничтожены. Повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец» и боновые заграждения в Южной бухте.

«После отражения террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» корабли Черноморского Флота и гражданские суда, обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность», — говорится в сообщении МО РФ.

Специалистами Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах. По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов осуществлялся с побережья в районе Одессы. В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.

Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Черном море. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины.

Россия вышла из продовольственной сделки

После атаки дронов на Севастополь Россия заявила, что выходит из продовольственной сделки из-за теракта беспилотников. Российская сторона теперь не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «зерновых коридорах», и поэтому приостанавливает реализацию этих договоренностей на неопределенный срок, говорится в сообщении МИДа РФ от 30 октября.

Продовольственная сделка — пакет из двух взаимосвязанных документов по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки — была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает меморандум об обязательствах ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ — алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.