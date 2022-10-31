Сирийские учителя пройдут стажировку в СевГУ

В ноябре в Севастополь приедут 10 школьных учителей русского языка из Сирии, которые в течение трех месяцев будут проходить углубленную педагогическую подготовку в местном университете.

«Организовать поездку педагогов в РФ для Сирии большая проблема — страна разрушена войной, большие проблемы с финансированием. Но удалось найти модель, которую с ноября мы с сирийской стороной начнем реализовывать: меценат из Сирии оплатит приезд в СевГУ первых десяти носителей русского языка. По возвращении в Сирию они станут нашими ассистентами, чтобы реализуемые СевГУ программы проходили не в дистанционном, а в смешанном формате, с возможностью общения с кураторами очно», — рассказала проректор СевГу Ирина Авдеева по итогам октябрьской рабочей поездки в Сирийскую Арабскую Республику (САР).

По ее словам, русский язык в Сирии изучается с седьмого класса, желающих очень много. Но в школах страны не хватает методического обеспечения, материально-технической базы, так как страна еще не оправилась от войны. Кроме того, существует проблема с педагогическим составом: сейчас русский язык преподают носители, которые не имеют специального педагогического образования.

«Одна из главных трудностей — это психологическое состояние детей. Поскольку в течение нескольких лет война вынуждала семьи постоянно переезжать, многие дети получили сильнейшие психологические травмы, пережили потерю близких людей, не всегда имели возможность учиться.

Даже в регионах, где не было войны, учебные заведения переполнены, в одном классе учатся дети разного возраста. Поведение подростков, переживших сильный стресс, отличается от того, что присуще обычным школьникам— они нередко демотивированы, их реакции более агрессивны. Чтобы помочь таким детям, учителям нужна специальная подготовка, уточнила проректор.

Сотрудничество с сирийскими университетами

Также во время рабочей поездки представители СевГУ подписали соглашения о сотрудничестве с четырьмя вузами САР: Частным университетом Кордоба (провинция Алеппо), Частным университетом Иттихад (провинция Алеппо), Частным университетом Каламун (провинция Дамаск), Тартуским государственным университетом (город Тартус).

Как рассказала И.Авдеева, университет заинтересован в привлечении сирийских школьников на программы бакалавриата и выпускников вузов — в магистратуру. Молодые люди смогут поступать в вузы РФ по итогам внутренних университетских экзаменов. Для них будут организованы курсы по изучению русского языка, российской истории и вестись подготовка на русском языке к профильным предметам. Желающие уже есть. Сейчас решаются организационные вопросы.