«Пионер-М» стал учебным судном СевГУ

После того как АО «ОСК-Технологии» передало судно СевГУ, «Пионер-М» покинул акваторию Севастопольского морского завода и перешел к месту постоянного базирования — на причал №59а Северной бухты. В управление судном вступил экипаж СевГУ: капитан, старший помощник, старший механик и матрос-моторист, сообщили в пресс-службе университета.

Датой начала эксплуатации судна СевГУ считается 24 октября 2022 года, то есть с этой даты исчисляется гарантийный срок на судно: он составляет один год на системы и механизмы, и 10 лет на корпус.

Впереди выполнение государственной регистрации, получение полного комплекта документов регистра, разработка инструкций по эксплуатации техники, мерам безопасности, судовых расписаний.

«Нам предстоит застраховать судно, произвести доукомплектование, подготовить определенным образом сотрудников научно-исследовательских экспедиций. Каждый научный сотрудник, который будет выходить в море, должен пройти морскую медицинскую комиссию, пройти обучение и получить соответствующие сертификаты по охране судна и основам борьбы за живучесть», — рассказал начальник отдела эксплуатации научно-исследовательских судов СевГУ Сергей Шестерненко.