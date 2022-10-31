Хотят учредить городскую театральную премию имени Аркадия Аверченко
Севастопольскому театральному сообществу необходима своя высшая театральная премия, какой может стать премия имени Аркадия Аверченко.
По крайней мере, такой проект вынашивается севастопольскими театральными деятелями уже не один год, и теперь он может быть реализован.
Как рассказал «Севастопольской газете» директор СевТЮЗа Андрей Маймусов, в свое время к Дню театра в Севастопольском театре юного зрителя поставили спектакль «О маленьких для больших» по рассказам севастопольского писателя А.Аверченко. Довольно долго спектакль был в репертуаре театре и даже стал участником и дипломантом нескольких театральных фестивалей.
Примерно тогда в театре и зародилась идея учредить высшую театральную премия Севастополя имени Аркадия Аверченко.
— Мы считаем важным вспомнить это имя, поскольку Аверченко является севастопольским писателем и к тому же очень значимым театральным деятелем. Он не только писал пьесы, но сам ставил их в театре, одновременно был продюсером и исполнителем. Поэтому мы хотели бы, что высшая театральная премия носила имя нашего земляка, — сообщил А.Маймусов.
Он также напомнил, что несколько лет назад в городе уже существовала высшая театральная премия ТОН, которую вручали по завершению одноименного фестиваля.
— Потом мы решили премию ТОН закрыть и учредить премию имени Аверченко. Предполагается, что он будет наследовать традиции ТОНа, — пояснил директор театра.
Аркадий Аверченко — русский писатель, сатирик, драматург и редактор в журнале «Сатирикон» — родился 27 марта 1881 года в Севастополе (по другим данным в 1880 году). Он автор юмористических рассказов, по мотивам которых ставились спектакли во многих театрах страны.