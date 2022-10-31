Хотят учредить городскую театральную премию имени Аркадия Аверченко

По крайней мере, такой проект вынашивается севастопольскими театральными деятелями уже не один год, и теперь он может быть реализован.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор СевТЮЗа Андрей Маймусов, в свое время к Дню театра в Севастопольском театре юного зрителя поставили спектакль «О маленьких для больших» по рассказам севастопольского писателя А.Аверченко. Довольно долго спектакль был в репертуаре театре и даже стал участником и дипломантом нескольких театральных фестивалей.

Примерно тогда в театре и зародилась идея учредить высшую театральную премия Севастополя имени Аркадия Аверченко.

— Мы считаем важным вспомнить это имя, поскольку Аверченко является севастопольским писателем и к тому же очень значимым театральным деятелем. Он не только писал пьесы, но сам ставил их в театре, одновременно был продюсером и исполнителем. Поэтому мы хотели бы, что высшая театральная премия носила имя нашего земляка, — сообщил А.Маймусов.

Он также напомнил, что несколько лет назад в городе уже существовала высшая театральная премия ТОН, которую вручали по завершению одноименного фестиваля.

— Потом мы решили премию ТОН закрыть и учредить премию имени Аверченко. Предполагается, что он будет наследовать традиции ТОНа, — пояснил директор театра.

Аркадий Аверченко — русский писатель, сатирик, драматург и редактор в журнале «Сатирикон» — родился 27 марта 1881 года в Севастополе (по другим данным в 1880 году). Он автор юмористических рассказов, по мотивам которых ставились спектакли во многих театрах страны.