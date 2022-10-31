Готовятся праздновать пушкинский юбилей

Реализация общероссийской программы реставрации мемориальных пушкинских музеев, создание научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой», выпуск памятной почтовой марки и другие мероприятия вошли в план по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина.

План насчитывает более 80 мероприятий, большинство из которых пройдут в юбилейном 2024 году. Самой масштабной его частью станет общероссийская программа реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников. Так, в Михайловском проведут реставрацию усадьбы Ганнибалов и подготовят новую экспозицию «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт». В Санкт-Петербурге, в доме 12 на набережной Мойки запланировано создание нового информационно-кассового центра. Будет обновлена экспозиция в Царскосельском лицее.

Отдельный пункт плана — ремонт, реставрация и создание новой экспозиции в музее Пушкина в Гурзуфе.

Проект по оцифровке фонда Института русской литературы (Пушкинского Дома) получил название «Пушкин цифровой». Всем интернет-пользователям станут доступны десятки тысяч статей и монографий, посвящённых великому поэту, а также рукописные источники, хранящиеся в Пушкинском Доме. На базе этой электронной платформы также будет действовать отдельный научно-просветительский ресурс для школьников.

«Пушкин в городе» — серия муралов, которую нарисуют в городах России в 2024 году. В юбилейный год проведут фестиваль лучших российских спектаклей, поставленных по произведениям писателя.

Александр Пушкин родился в 1799 году.