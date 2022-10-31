«Алые паруса» севастопольской приписки

В Севастопольском театре юного зрителя почти закончена работа над спектаклем-мюзиклом «Алые паруса».

Первыми зрителями премьеры стали дети участников СВО, подшефные волонтерского штаба «Мы вместе», беженцы из Луганской и Донецкой народных республик, Общественная организация «Многодетки», Центр помощи детям-инвалидам, а также воспитанники Севастопольского президентского кадетского училища.

Создателями постановки стали исключительно севастопольцы: режиссер-постановщик Ольга Панкратова, художник-постановщик Татьяна Карасева, авторы музыки и текста Александр Барулин (рок-группа «Ли.Дер») и Ольга Панкратова. Общее творческое руководство «самым севастопольским спектаклем» осуществляла художественный руководитель Севастопольского ТЮЗа Людмила Оршанская. К сотрудничеству был привлечен и один из известнейших московских специалистов в этой области — Константин Мишин.

Уникальная музыка, специально написанная для этого спектакля, создает удивительный колорит гриновской истории, наполняя ее севастопольскими звучанием и смыслами.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор театра Андрей Маймусов, проект «Постановка спектакля «Алые паруса» реализуются АНО РТИ «Юный театр» совместно с Севастопольским ТЮЗом на средства гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культуры».

Руководитель театра также сообщил, что планировать постановку в театре начали еще два года назад, ведь именно в севастопольский порт привел Александр Грин в 20-х годах прошлого века тот самый трехмачтовый галиот «Секрет» под алыми парусами.

— Мы убеждены, что повесть-феерия Грина — о вере и о всепобеждающей возвышенной мечте, вдохновит каждого сотворить для того, кто ему дорог, настоящее чудо. Ведь волшебство действительно в наших руках, — рассказал А. Маймусов.

По его словам, Ассоль, ставшая символом ожидания своего героя, — очень близкий образ для каждого из нас. Севастополь всегда ждал своих героев, защитников, своих моряков.

Кроме того, для создателей спектакля необычайно привлекательным является мир, созданный писателем: его вымышленная Гринландия с Лиссом, Каперной, Зурбаганом, в названиях которых так или иначе слышится плеск морских волн в Балаклавской бухте и ощущается легкий привкус морской соли на губах.

— Наши «Алые паруса» — это символ юной мечты, который используется во многих проектах, в том числе в питерском, когда ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» собирает тысячи выпускников. Но самое главное, что порт, к которому приписана вся эта история, — наш Севастополь. Ведь именно здесь Александром Грином были задуманы и рождены первые страницы этой необыкновенной повести, ставшей фантастически популярной. Недавно я видел, что образ парусника с алыми парусами используется даже в Австралии, — продолжил А.Маймусов.

Образ спектакля-мюзикла воплощен с использованием современных сценографических средств. Здесь и 3-D эффекты, и видео, и подвижные декорации.

В главных ролях — Данил Высоцкий (Артур Грэй) и Екатерина Скрибцова (Ассоль). Впрочем, кроме знакомых с детства персонажей гриновской феерии, в мюзикле зрители встретят и новых героев, которые будут деятельно помогать мечте прокладывать путь!

В репертуар Севастопольского ТЮЗа мюзикл войдет в январе 2023 года.