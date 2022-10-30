Матрос, первым обнаруживший беспилотник при атаке на Севастополь, представлен к награде

Радиотелеграфист сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матрос Артем Жильцов, который в субботу первым обнаружил приближающийся к Севастополю неизвестный беспилотник, представлен к государственной награде, сообщило Минобороны РФ.

«О приближающемся неизвестном объекте он незамедлительно доложил вахтенному офицеру, что позволило огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат и сорвать замысел противника по проведению террористического акта на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь. За добросовестное исполнение служебных обязанностей матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде», — говорится в сообщении МО.

Утром 29 октября Севастополь атаковали девять воздушных беспилотников и семь — полупогружных. Все они были уничтожены. Буксир СФ и боновые заграждения в Южной бухте получили повреждения.

По данным Минобороны РФ, атаку беспилотников на главную базу Черноморского флота спланировали и осуществили военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций. Их подготовку и обучение проводили британские специалисты в городе Очаков Николаевской области.