В Ялте расследуется смерть пенсионера, избитого приезжими

Следствием установлено, что ночью 26 октября 2022 года на одной из центральных улиц города, в районе кинотеатра "Спартак" ходе возникшего конфликта произошла драка между двумя приезжими и местным жителем у его дома.

На крики о помощи к ялтинцу поспешили его брат и отец. После того, как мужчинам удалось разнять конфликтующих, местный житель вместе со своим братом направились в больницу за медицинской помощью. Нападавшие, поняв, что пожилой мужчина остался в доме один, разбив окно, проникли в его жилище и нанесли ему несколько ударов в область головы, после чего скрылись с места происшествия.

Когда сыновья потерпевшего вернулись домой, то обнаружили отца в тяжелом состоянии. Мужчину доставили в лечебное учреждение, где он через некоторое время скончался.

Сотрудниками следственного отдела по совместно с ялтинскими полицейскими установлены и задержаны лица, причастные к совершению данного преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.