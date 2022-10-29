РФ приостанавливает реализацию продуктовой сделки

Москва приостанавливает реализацию продуктовой сделки по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов с субботы, 29 октября, на неопределенный срок в связи с террористической атакой на Севастополь, говорится в заявлении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, ВСУ под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли в субботу массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.

«В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе“, и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок. Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия», — цитирует заявление МИДа ТАСС.

В свою очередь министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в том числе с участием Турции готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых в ближайшие четыре месяца.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора.

Киевский режим совершил утром 29 октября террористическую атаку, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены.

Россия обратится в Совбез ООН и привлечет внимание сообщества к участию Британии в этих терактах в Черном море, а также к подрыву газопроводов в Балтийском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

О продуктовой сделке

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Срок действия сделки составляет четыре месяца — он истекает в ноябре 2022 года.

С момента начала действия договоренностей по «зерновой сделки» Россия так не смогла вывезти ни одного судна с сельхозпродукцией.